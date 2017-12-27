В Пскове полицейские области встретились с детьми на новогоднем празднике

22:51, 27 декабря 2017, ПАИ

В Пскове полицейские вместе с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области встретились с детьми на новогоднем празднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка и общественники побывали в Областном центре семьи, где дети нуждаются в особой заботе и внимании.

На этот раз в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили члены Общественного совета при УМВД Виктор Петкевич и Анна Шпакова. Ребятам вручили игрушки, книжки, сладкие подарки, новую одежду, канцелярские товары, а также приглашения на новогодние представления.

Детям напомнили и о мерах безопасности во время зимних каникул. Так, инспектор ПДН УМВД России по городу Пскову Ольга Зайцева рассказала подопечным о необходимости соблюдения правил личной безопасности, об основах законопослушного поведения, об установленной законом ответственности за противоправные действия.

Всего в ходе проходящей благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» подарки и поздравления получили уже десятки маленьких жителей Пскова и районных центров. Подобные мероприятия проводятся в регионе уже не первый год и стали доброй традицией. Особое внимание при этом уделяется семьям, состоящим на профилактическом учете, а также многодетным семьям.