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Общество

В Пскове полицейские области встретились с детьми на новогоднем празднике

В Пскове  полицейские вместе с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области  встретились с детьми на новогоднем празднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»  стражи порядка и общественники побывали в Областном центре семьи, где дети нуждаются в особой заботе и внимании.

На этот раз в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили члены Общественного совета при УМВД  Виктор Петкевич и Анна Шпакова. Ребятам  вручили  игрушки, книжки, сладкие подарки, новую  одежду, канцелярские товары, а также приглашения на новогодние представления.

Детям напомнили и о мерах безопасности во время зимних каникул. Так, инспектор ПДН УМВД России по городу Пскову Ольга Зайцева рассказала подопечным о необходимости соблюдения правил личной безопасности, об основах законопослушного поведения, об установленной законом ответственности за противоправные действия.

Всего в ходе проходящей благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» подарки и поздравления получили уже  десятки маленьких жителей Пскова и районных центров. Подобные мероприятия проводятся  в  регионе  уже не первый год и стали доброй традицией. Особое внимание  при этом уделяется семьям, состоящим на профилактическом учете, а также многодетным семьям.

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