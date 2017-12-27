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Общество

Вертолет признали самым опасным транспортом

Самым опасным транспортом, который перевозит пассажиров, оказался вертолет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на статистику Национального союза страховщиков ответственности. Именно с ним произошло наибольшее количество катастроф за этот год. На втором месте находится водный транспорт. А третье место занимают автопассажирские перевозки, то есть автобусы.

Накануне Госавтоинспекция России проанализировала состояние дел в области пассажирских перевозок. «В ходе проверок автобусов в пунктах их отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках с начала года выявлено более 248 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, из которых 6,7 тысячи фактов управления автобусом с неисправной рулевой и тормозной системой», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обнаружено 8,9 тысячи автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения. Прекращена регистрация 1,7 тысячи таких автобусов.

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