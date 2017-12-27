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Общество

Волонтеры поздравили одиноких пенсионеров из Середки, Тямши и Родины

В Середке, Родине и Тямше в Псковском районе прошла ежегодная добровольческая акция «Новый год приходит в каждый дом!», посвященная новогодним праздникам. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе районной администрации.

В акции добровольцы, члены молодежного Совета Псковского района, преподнесли адресное поздравление с Новым годом и наступающими Рождественскими праздниками одиноким пенсионерам, ветеранам труда, труженикам тыла и инвалидам.

Целью акции являлось помочь пожилым людям почувствовать себя не одинокими, незабытыми, участвующими и вовлеченными в жизнь, а также показать проблему отсутствия внимания к нашим пожилым людям, донести, что проблема является острой, что на нее нельзя закрывать глаза.

Организаторами акции выступили отдел по молодежной политике и военно-патриотичекого воспитания МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» совместно с Советом местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Псковского района.

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