Сыпать горячие угли на снег советует народный календарь 28 декабря

10:04, 28 декабря 2017, ПАИ

Трифонов день наступил по народному календарю 28 декабря. Об этом пишет портал calend.ru. Православные люди в этот день отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке.

Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

На Руси преподобного Трифона почитают как покровителя моряков. Именно ему они молятся в случае опасности.

Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были еще слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов: «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати».

Как правило, на Трифона был сильный мороз: «Студено так, что птицы на лету замерзают». Погода этого дня предсказывала, каким будет март.