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Общество

Религиозный туризм может появиться в России

В России может появиться направление религиозного туризма. Соответствующая договоренность была достигнута с Патриаршим советом по культуре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.

По словам Олега Сафонова, религиозный туризм очень важен для духовного обогащения россиян и приобщения к традиционным ценностям.

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», - рассказал глава Ростуризма.

Соглашение будет содействовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране.

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