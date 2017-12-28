Религиозный туризм может появиться в России

10:40, 28 декабря 2017, ПАИ

В России может появиться направление религиозного туризма. Соответствующая договоренность была достигнута с Патриаршим советом по культуре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.

По словам Олега Сафонова, религиозный туризм очень важен для духовного обогащения россиян и приобщения к традиционным ценностям.

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», - рассказал глава Ростуризма.

Соглашение будет содействовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране.