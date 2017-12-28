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Общество

Владимир Путин не поедет на Олимпийские игры-2018

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока таких планов нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли президент приехать на игры.

Летом глава государства также отказался от посещения Олимпийских игр в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в соревнования.

Кроме того, в 2012 году президент России не поехал на церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне.

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