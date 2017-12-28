Алкоголь в интернете можно будет купить с 1 июня

09:31, 28 декабря 2017, ПАИ

С 1 июня 2018 года в интернете можно будет легально приобрести алкоголь. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который подтвердил возможность начала продаж.

«Думаю, что вполне можно разделить оптимизм Минфина. Это пилотный проект. Он будет развиваться успешно по более широкому сегменту алкогольной продукции. Это было своевременное и правильное решение. Поэтому ждем 1 июля и сделаем первый заказ», - заявил Денис Мантуров.

Продажа спиртного в сети, по его словам, начнется с вина, а позднее можно будет купить и другие алкогольные напитки.