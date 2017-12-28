Линию электропередач пришлось перенести в Пушкинских Горах из-за близости детской площадки

10:00, 28 декабря 2017, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения градостроительного законодательства и законодательства о защите прав несовершеннолетних. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в пролете опор воздушной линии электропередач в посёлке Пушкинские Горы в районе домов №№ 2-6 по улице Южной располагается детская игровая площадка, что создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.

В этой связи прокурор района в адрес главы муниципального образования «Пушкиногорье» внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, линия электропередач демонтирована и перенесена на безопасное от детской игровой площадки расстояние.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.