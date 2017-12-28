Водитель Audi погиб и 5 пешеходов пострадали на псковских дорогах 27 декабря

09:27, 28 декабря 2017, ПАИ

27 декабря в 7:45 в Пскове у дома № 3 по Плехановскому Посаду Mitsubishi Galant сбил 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход доставлена в городскую больницу.

В 8:45 на 54-м километре дороги Старый Изборск - Палкино - Остров автобус Mercedes, отъезжая от остановки, сбил 67-летнюю женщину, которая шла по тротуару навстречу. В результате ДТП она упала на спину, правая рука попала под переднее колесо автобуса. Женщину госпитализировали.

В 12:10 в Пскове у дома № 60 по улице Леона Поземского под колёса ВАЗа-2124 попал 11-летний мальчик, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Ребёнок получил ушибы.

В 13:15 у дома № 42 по Вокзальной в Пскове автобус ПАЗ, следующий по маршруту № 14, наехал на 56-летнюю женщину, идущую по нерегулируемому переходу. Пенсионерка доставлена в областную больницу.

В 17:25 у дома № 30 по улице Николая Васильева Volkswagen Passat сбил 61-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении и начавшего поворачивать налево. Велосипедист получил ушибы.

В 18:10 у дома № 71 по Крестовскому шоссе Volkswagen Passat наехал 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшая доставлена в травмпункт, не госпитализирована.

В 19:30 у дома № 58 по улице Коммунальной ВАЗ-21213 врезался в опору с дорожными знаками и опору линии электропередач, после чего машина опрокинулась на проезжую часть. В аварии пострадала 44-летняя пассажирка, она доставлена в областную больницу, госпитализация не потребовалась.

В 18:15 на 304-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе Mercedes-Benz врезался в стоящий ГАЗ, который в результате столкнулся с находившимся впереди Volvo с прицепом. Ушибы получили двое мужчин - пассажиры ГАЗа.

В 20:00 на 22-м километре дороги Псков – Изборск – граница с Эстонией Audi-100 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF. 45-летний водитель скончался на месте.