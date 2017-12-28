Святыни Вышенского монастыря доставят в Великолукскую епархию

09:39, 28 декабря 2017, ПАИ

С 9 по 23 января 2018 года в Великолукскую епархию будут доставлены святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря - ковчег с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворная икона Божией Матери «Казанская-Вышенская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Предполагается, что 9 января, святыни Вышенского монастыря будут пребывать на Божественной литургии в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук. Торжественное соборное богослужение возглавит епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства Великолукской епархии. Литургия начнется в 9:00.

Кроме того, святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря посетят следующие города Великолукской епархии: с 9 по 14 января - Свято-Вознесенский кафедральный собор Великих Лук (и другие храмы города), с 14 по 17 января - Свято-Троицкий кафедральный собор в Невеле, с 17 по 19 января - храм Рождества Христова в Новоржеве, с 20 по 21 января - храм святителя Николая в Новосокольниках и с 21 по 22 января - храм Преображения Господня в Опочке.

Напомним, что святитель Феофан Затворник (1815–1894), святой отец и учитель Русской Православной Церкви, богослов и подвижник, автор многочисленных духовных и богословский сочинений. Мощи святителя Феофана Затворника были обретены в 1973 году на территории Шацкой психбольницы, расположенной в стенах закрытого в 1920-х годах Вышенского монастыря, и с 1974 по 1988 годы находились в Троице-Сергиевой лавре.

В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, состоялась канонизация Феофана Затворника, которая привлекла внимание общественности к заброшенной Вышенской обители. Новое возрождение монастыря началось в 1990 году, когда часть зданий была передана церкви для организации женского монастыря. 29 июня 2002 года при участии Патриарха Алексия II состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана в Вышенскую обитель. 14 марта 2009 года архиепископ Рязанский и Касимовский Павел (Пономарёв) торжественно перенес раку с мощами святителя в отреставрированный Казанский собор Свято-Успенского Вышенского монастыря.

Главная святыня монастыря - список чудотворной Казанской иконы Божией Матери - была отдана обители 7 марта 1827 года по завещанию монахини Вознесенского Тамбовского монастыря Миропии (в миру, дворянка Мария Ивановна Аденкова или Данкова), после бывшего ей сновидения. Сама Богородица в сонном видении указала монахине на Вышенскую пустынь Шацкого уезда как на «Свой земной удел» и повелела вручить «Свою икону этой обители на вечные времена». Для достойного хранения святыни в обители был построен и в 1844 году освящен Казанский храм.