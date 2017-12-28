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Общество

18 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за семь дней

С 21 по 27 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 19 пострадали. В девяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период деблокированы один погибший. Еще одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего он был передан медицинским работникам.

Кроме того, один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не осуществлялось. При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.

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