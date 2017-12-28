Зимний фестиваль ГТО стартует в Псковской области в январе

10:32, 28 декабря 2017, ПАИ

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения пройдёт в Псковской области с января по апрель 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

I этап (муниципальный) состоится с января по февраль, II этап (региональный) будет проводиться в два тура: межмуниципальные соревнования - середина марта и финальные - начало апреля. Точные сроки II этапа будут утверждены в феврале 2018 года. Межмуниципальные соревнования пройдут в течение одного дня в Порхове, Опочке, Печорах, Новосокольниках.

На финальных соревнованиях участники будут сдавать наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши, мужчины). Альтернатива: рывок гири 16 кг (начиная с V ступени и старше), сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (мальчики II ступень), сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки, женщины) Также необходимо выполнить прыжок в длину с места толчком двумя ногами (кроме VIII ступени), стрельбу из пневматической винтовки (кроме II ступени), бег на выносливость. Межмуниципальные соревнования запланированы по программе пятиборье (кроме стрельбы из пневматической винтовки).