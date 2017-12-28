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Прокуратура выявила 810 нарушений трудового законодательства в сфере оплаты труда в Псковской области

За этот год прокуроры Псковской области выявили 810 нарушений трудового законодательства в сфере оплаты труда, в целях устранения которых приняты 770 актов реагирования, к различным видам ответственности привлечены 56 должностных лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Общий размер задолженности по оплате труда в организациях, поднадзорных прокуратуре области, на 1 декабря составил 18,5 млн рублей. Всего заработную плату своевременно не получили 929 работников предприятий и организаций различных форм собственности. На долю 13 предприятий, находящихся в стадии банкротства, пришлось 14,5 млн рублей или 78,4% от общей задолженности.

Принятие горрайпрокурорами мер превентивного характера в ряде случаев позволило ликвидировать задолженность по оплате труда в кратчайшие сроки. По итогам взаимодействия с исполнительными органами власти региона и рассмотрения мер прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по оплате труда на сумму более 168 млн. рублей.

По результатам мониторинга ситуации в сфере оплаты труда в 2017 году в реестр организаций-должников включено 31 предприятие различных форм собственности, расположенное в Пскове и Великих Луках, в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Пушкиногорском и Себежском районах.

Работа по защите трудовых прав граждан продолжается.

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