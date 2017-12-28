110 тысяч рублей похитила женщина из пакета у великолукской пенсионерки

10:24, 28 декабря 2017, ПАИ

Полицейские Великих Лук разыскивают женщину, которая похитила 110 тысяч рублей у пенсионерки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, деньги подозреваемая вытащила из пакета пожилой великолучанки в торговой точке на проспекте Ленина.

А 21 декабря эта же женщина похитила кошелек с деньгами из сумочки посетительницы магазина по Октябрьскому проспекту.

На вид подозреваемой около 30 лет, среднего роста, плотного телосложения. Носит очки. Была одета в серую куртку с капюшоном, обтягивающие брюки, сапоги темного цвета с меховой окантовкой. На голове – серая вязаная шапка с помпоном.

Всех, кто располагает информацией об этой женщине или стал жертвой злоумышленницы, просят обратиться в ОМВД России Великих Лук по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-387-07-44 или 02.