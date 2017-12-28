Реализацию проекта благоустройства городской среды в регионе держат на контроле псковские активисты ОНФ

13:59, 28 декабря 2017, ПАИ

На площадке Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялась встреча общественников с представителем комитета по строительству и ЖКХ администрации Псковской области, курирующим реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Общественники озвучили актуальные проблемы, выявленные экспертами Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в текущем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Ряд проблем так и не удалось решить. В их числе вопрос о разных критериях оценки заявок на ремонт дворовых территорий в муниципалитетах. Мы выяснили, что в ряде муниципалитетов общественные комиссии по рассмотрению заявок о допуске к участию в отборе дворовой территории многоквартирного дома отклоняют заявки, где количество проголосовавших за участие в программе собственников жилья составляет менее двух третей, то есть менее 66,7%. При этом в других муниципалитетах предусмотрена возможность принятия решения об участии в программе простым большинством голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Данный подход создает неравные условия на участие в программе по благоустройству дворовой территории», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники также обозначили проблему с затягиванием сроков ремонта дворов в текущем году. Например, в Пскове темпы производства работ по благоустройству дворовых территорий проводились силами единственного подрядчика и оказались крайне низкими. К окончанию срока исполнения работ 31 октября из 13 дворов, включенных в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в текущем году, были отремонтированы только три.

Эксперты ОНФ в ходе общения с гражданами выяснили, что определенную сложность для них вызывает необходимость самостоятельного согласования планируемых работ по ремонту дворовых территорий с коммунальными службами. «Учитывая небольшие сроки подачи заявок, процедура согласований выглядит практически невыполнимой. Кроме того, при составлении плана работ не в полной мере учитываются заявки граждан - зафиксированы отдельные случаи. В качестве примера можно привести двор по улице Ленина, 24 в поселке Пушкинские Горы, где запланированные работы, в частности вырубка деревьев, не были согласованы с жителями двора и только после вмешательства активистов Народного фронта острота проблемы была снята и найдено решение», – пояснил Турчин.

Все выявленные экспертами ОНФ в ходе мониторинга реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе недоработки были изложены в обращениях в профильный комитет администрации Псковской области, по отдельным фактам направлялись обращения в прокуратуру региона.

По итогам встречи достигнута договоренность о необходимости конструктивного взаимодействия общественников и ответственных за данную сферу чиновников. «Мы хотим добиться исправления выявленных нами недоработок в 2017 году, чтобы в будущем процесс реализации программы на местах шел слаженно и при активном участии граждан», – отметил Турчин.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. На его реализацию Псковская область в этом году получила из федерального бюджета субсидию в размере 138 млн рублей: 130 млн рублей из которых направлены на обустройство дворовых территорий и 8 млн рублей – на обустройство парковых зон. Софинансирование проекта из областного бюджета составляет порядка 12 млн рублей. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию проекта.