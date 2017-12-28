Дмитрий Медведев: Перинатальные центры помогли снизить уровень материнской смертности вдвое

14:50, 28 декабря 2017, ПАИ

Благодаря перинатальным центрам, в России за последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой – приблизительно на 20%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 декабря на совещании, посвященному ходу строительства перинатальных центров в России.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, в совещании приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, а также руководители и врио глав регионов.

«Перинатальные центры ни в коем случае не должны рассматриваться как какие-то специальные родильные дома для избранных. Это часть медицинской помощи, которая обеспечивается государством всем женщинам без исключения», - заявил премьер-министр РФ.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проинформировала, что на сегодняшний день построены, сданы в эксплуатацию и начали принимать пациентов 13 центров. «Они уже работают. Это центры, которые расположены в Башкортостане, Татарстане, Алтайском крае, Красноярском крае (город Ачинск), Ставропольском крае, Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях», - сказала она.

По ее словам, центры в Пензенской, Псковской и Сахалинской областях будут сданы в III квартале следующего года. «Эти центры тоже возведены. Там заканчивается монтаж оборудования и кое-какие технологические работы. В целом они будут готовы к сдаче в сентябре – начале октября», - добавила Вероника Скворцова. Также она отметила, что остальные 10 центров будут сданы в IV квартале.

Отметим, что программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. С 2007 по 2013 годы в стране появились 25 центров. С 2013 года в 30 наиболее нуждающихся регионах началось строительство еще 32 центров. Программа реализуется при участии госкорпорации «Ростех» и направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.