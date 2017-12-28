Опубликован порядок движения автобусов в Пскове в новогодние праздники

11:48, 28 декабря 2017, ПАИ

Опубликован порядок движения автобусов в Пскове в новогодние праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранс.

В частности, в новогоднюю ночь 31 декабря автобусы будут двигаться по расписанию воскресенья с укороченным отправлением последних рейсов от конечных пунктов. Маршрут № 1 от Снятной Горы отходит в 22:06, от вокзала – в 22:18, 22:40 – до Северной. Автобус № 2 от остановки «улица Рокоссовского» отходит в 22:02, от Вокзала – в 22:38. Автобус №3 убывает от Рокоссовского в 21:59, от Инженерной – в 22:28.

Кроме того, маршрут №4 будет отходить от улицы Рокоссовского в 21:39, от Учхоза – в 22:20. №6 – от Рокоссовского в 21:46, от Черехи – в 22:34. Автобус № 7 будет выдвигаться от Неёлова в 22:56 до остановки «улица Рокоссовского», от Ваулина – в 22:17. Автобус по маршруту № 8 будет отходить от площади Ленина в 22:04, из микрорайона Корытово – в 22:25.

От вокзала псковичи смогут отправиться на автобусе № 9 в 20:47, а от Подборовья – в 21:28. 11-ый автобус будет отходить от вокзала в 22:26 и проследует до улицы Звездной, а в 22:26 он пойдет до ДКП. От остановки Архив псковичи смогут сесть на автобус в 22:13.

Также в новогоднюю ночь по маршруту № 12 автобус будет следовать от вокзала в 21:45, из микрорайона Псковкирпич – в 22:18. Автобус № 14 будет отходить от остановки «улица Рокоссовского» в 21:52, от остановки Пчеловод – в 22:29. По маршруту № 15 автобус будет отходить от вокзала в 20:20, от Тямши – в 21:08 (до ДКП). Автобус № 17 начнет свое движение от улицы Рокоссовской в 22:05, от вокзала – в 22:41 и далее до Коммунальной.

Помимо этого, движение от Политехнического колледжа по маршруту №112 начнется в 21:28, из Родины - в 21:28. 118-ый автобус выедет от улицы Рокоссовской в 22:33 и будет идти до Северной, а из микрорайона Писковичи он отправится в 21:48. Ранее, в 21:01 он будет следовать от улицы Рокоссовского до Писковичей, а в 20:01 – до деревни Муровицы с обратным отправлением в 21:12.

В первый день 2018 года автобусы будут двигаться по расписанию выходного дня. В частности, до Снятной Горы псковичи смогут доехать на автобусе № 1 в 6:01. По этому же маршруту автобус уходит от вокзала в 6:36.

Автобусы по маршруту № 2 начнут движение от остановки «Торговый дом» в 5:58, от улицы Рокоссовского – в 6:11, от вокзала – в 6:47. По маршруту № 2 автобусы будут двигаться от Торгового дома в 5:58, от Рокоссовского – в 6:11, а от улицы вокзала – в 6:47. Автобус № 3 будет отходить от остановки «улица Рокоссовского» в 8:00, а от Инженерной – в 8:29.

По маршруту № 4 от улицы Рокоссовского псковичи смогут выехать в 6:10, от Учхоза – в 6:51. Автобус № 6 начнет свое движение в 5:53 от улицы Рокоссовского, от Черехи – в 6:41. От улицы Роккосовского в конечно остановкой в Ваулино можно будет отправиться на автобусе № 7-а в 10:30, а обратно – в 11:03. Из Тямши этот автобус отправляется в 11:55, от Неёлово – в 12:07.

Автобус № 8 поедет от Октября в 7:42, из Корытово – в 8:10. По маршруту № 8-а автобус начнет свое движение от вокзала в 13:21, от Б. Гоголей – в 14:08, а автобус № 9 будет отправляться от вокзала в 10:05, от Б. Мха – в 10:36. По 11-му маршруту 1 января автобусы отправляются от Архива в 6:37, от вокзала – в 7:07.

Кроме того, 1 января автобус № 12 поедет от вокзала в 7:41, из микрорайона Псковкирпич – в 8:12. По маршруту № 14 общественный транспорт начнет свое движение от улицы Рокоссовского в 6:21, от остановки «Пчеловод» - в 6:58. Автобус № 15 поедет от Октября в 6:40, от Тямши – в 7:20.

По маршруту № 17 автобусы начнут двигаться от улицы Западной в 6:33, от Рокоссовского – в 6:45, а от вокзала псковичи смогут отправится в 7:21. 19-ый автобус поедет от Октября в 10:48, от остановки «Цементный склад» - в 11:10. По 19-му маршруту от Октября горожане смогут отправится в 10:48, от «Цементного склада» - в 11:10.

Автобус № 22 отходит от Политехнического колледжа в 8:12, от Архива – в 8:43. По маршруту № 112 автобусы начнут движение в 7:51 от Политехнического колледжа, а из Родины они поедут в 8:33.

Также 118-е автобусы будут отправляться от площади Ленина в 7:54, из Писковичей – в 8:20, из деревни Муровицы – в 13:34, а от улицы Рокоссовского – в 9:07. Маршруты № 25, 30, 161- отменены.

С 2 по 8 января в Пскове общественный транспорт будет двигаться по расписанию субботнего дня, а с 9 января - по расписанию рабочего дня.