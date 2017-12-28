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Общество

Мобильная сеть к праздникам готова!

«МегаФон» завершил технические работы по подготовке оборудования к повышенным нагрузкам, связанным с празднованием Нового года. Это позволит абонентам оператора не только дозвониться до своих друзей и близких и поздравить их даже в периоды максимальной загруженности сети, но и делиться фото и видео в соцсетях и мессенджерах на высоких скоростях, сообщили Псковскому агентству информации в компании «МегаФон».

Емкость голосовой части сети увеличена, в частности, на центральных улицах Пскова: в районе Октябрьского и Рижского проспектов, улиц Ленина и Пушкина, Детского парка и Летнего сада. Подобные работы проводились и в городе Великие Луки – в районе площади Ленина, театра драмы и в других местах.

Также проведены работы, позволяющие сети пропускать больший объем интернет-трафика. Абоненты «МегаФона» смогут на высоких скоростях выкладывать фотографии, договариваться с помощью мессенджеров с друзьями о встрече и даже вести онлайн-видеорепортажи с праздника. Сеть 4G, доступная жителям Пскова, Великих Лук и многих малых городов области, позволит отправлять и просматривать контент без задержек сигнала.

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