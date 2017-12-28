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Находящийся в федеральном розыске иностранец задержан в Псковской области при попытке незаконно пересечь границу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при попытке пересечь государственную границу РФ задержали иностранца, находящегося  в федеральном розыске. Произошло это в международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления.

При проверке документов на право въезда в Российскую Федерацию сотрудники пограничного контроля выявили  40-летннго гражданин Германии. Как оказалось, по инициативе правоохранительных органов мужчина находится в федеральном розыске. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью  2 статьи  161 УК РФ (грабеж).

Задержанный гражданин Германии, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, передан в руки офицеров полиции.

С начала года сотрудники погрануправления выявили и передали компетентным органам порядка 30 граждан, находившихся в международном, федеральном или межгосударственном розыске.

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