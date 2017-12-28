Кражи сварочного аппарата, шуруповерта, пилы и денег раскрыли полицейские в Псковской области.

11:31, 28 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области полиция раскрыла кражи сварочного аппарата, шуруповерта, пилы и денег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с 30 октября по 3 ноября в Великолукском районе неизвестные украл из дома в дачном поселке сварочный аппарат, стоимостью 6 тысяч рублей. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое ранее судимых жителей деревни Иваново Великолукского района 44, 40 и 39 лет. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, со 2 на 3 ноября в Печорах из дома по улице Рагозина украли шруповерт, а из гаража – ручную циркулярную пилу. Ущерб составил 12 тысяч рублей. В этих кражах подозревается 17-летний безработный, судимый местный житель. Стражи порядка изъяли похищенное. Ведется проверка.

Еще одна кража произошла 26 декабря в Дедовичах. В кафе на улице Пионерской из кассы вытащили 13 тысяч рублей. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался 30-летний безработный, судимый местный житель. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.