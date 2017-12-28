Представители Опочецкого и Бежаницкого районов стали победителями конкурса на звание лучшего соцработника

12:41, 28 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 28 декабря, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил представителей Опочецкого и Бежаницкого районов с победой в конкурсе на звание лучшего соцработника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Он отметил, что быть социальным работником — это особое призвание. «Сегодня вы представляете толику нашей большой армии, которая ежедневно решает множество волнующих наших граждан вопросов, пропускает через себя горесть и радость людей. Я хочу пожелать вам терпения и здоровья, чтобы вы всегда находились в нужное время, в нужном месте и смогли оказать жителям всю необходимую помощь. И помните, мы с вами — одна команда», — сказал Армен Мнацаканян.

Конкурс профессионального мастерства проводился по двум номинациям. В нем приняли участие десять социальных работников Псковской области.

Так, «Лучшим социальным работником службы социального обслуживания на дому» стала Валентина Алексеева из Опочецкого района. Второе и третье места заняли соцработники из Усвятского района — Ольга Семенова и Елена Лаворенко соответственно.

Первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» заняла Светлана Блохина из Бежаницкого района. «Серебро» досталось Татьяне Василенко из Великолукского района. Замкнула тройку лидеров Ольга Петунова из Новоржевского района.

Главным критерием конкурса стала оценка работы представителей соцслужбы со стороны жителей районов. Призеры областного конкурса примут участие во всероссийском конкурсе в Москве.