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Общество

До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области

С 31 декабря на 1 января в Псковской области ожидается до -5 градусов мороза. Об этом заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в ходе совещания по проведению отопительного сезона, которое проходит в администрации Псковской области сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в период новогодних каникул погода в области будет стабильной. Однако осадки, как отметила Тала Нещадимова, прогнозируются почти каждый день от небольших до умеренных.

Также 31 декабря днем псковичей также ожидает от -2 до +3 градусов и ветер, который будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров секунду. 

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