Расписание движения пригородных автобусов Пскова в новогодние праздники будет изменено

13:11, 28 декабря 2017, ПАИ

Движение пригородных маршрутов автобусов Пскова в новогодние праздники будет изменено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

1 января закрыто движение по всем маршрутам, за исключением №106 «Вокзал-Рябово» (13:50, 18:30), №101 «Автовокзал-Торошино» (15:10,18:30), №117/108 «Автовокзал-Стремутка» (14:40, 16:40), №107 «Автовокзал-Палкино» (14:20, 18:20), №115 «Автовокзал-Корлы» (14:15, 17:30), №109 «Автовокзал-Середка» (12:20, 15:20), №207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» (9:35, 13:35, 17:30)

С 2 по 8 января движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам: №101 «Автовокзал-Торошино», №109 «Автовокзал-Середка», №113 «Пл.Ленина-Ершово», №142 «Рокоссоского-Б. Толба», №115 «Автовокзал-Корлы», №121 «Рокоссовского-Замошье-Торошино», №122 «Автовокзал-Шахницы», №126 «Автовокзал-Старый Изборск-Печоры», №130 «Автовокзал-Крупп», №108/117 «Автовокзал-Стремутка-Красино».

С 2 по 6 января движение автобусов по маршруту №106 «Вокзал-Рябово» будет осуществляется по расписанию субботы, а 7 и 8 января по расписанию воскресенья.

С 2 по 8 января расписание рейсов по маршруту №207 «Псков-Печоры ч/з Старый Изборск» (экспресс) будет организовано по действующим дням недели.

С 2 по 8 января движение автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям каникулярных дней по маршрутам: № 114 «Рокоссовского-Большая Дуга», №113 «Рокоссовского-Ершово», №107 «Автовокзал-Палкино», №245 «Псков — Мелетово», №127 «Рокоссовского– Елизарово», №221«Псков-Осиновичи», №221А «Осиновичи-Пищевицы-Ладыгино-Осиновичи».

Движение автобусов по маршрутам №318/318а «Псков – Серёдка - Балсово» будет осуществляться 3, 5 и 8 января по действующим расписаниям дней недели.

По маршруту № 105 «Псков-Назимово-Хрячова гора» движение автобуса будет осуществляться 4 и 6 января по действующим расписаниям дней недели, а 8 января по расписанию воскресенья.

Движение автобусов на садоводческие товарищества с 30 декабря по 6 января организовано по действующим расписаниям.