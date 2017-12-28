В новогодние каникулы часть автобусных маршрутов в Псковском и Палкинском районах будет закрыта

15:22, 28 декабря 2017, ПАИ

В новогодние каникулы часть псковских пригородных автобусных маршрутов будет закрыта, а часть - перейдёт на каникулярное расписание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, в Палкинском районе с 28 декабря по 9 января автобус №317а «Дуловка – Палкино» будет ходить по расписанию каникулярных дней, 1, 2, 3 и 7 января этот маршрут будет закрыт.

На маршрутах №145 «Палкино - Качаново», №145а «Палкино – Родовое - Качаново» с 28 декабря по 9 января действуют расписания каникулярных дней, движение автобусов будет организовано 30 и 31 декабря, 2, 3, 5, 6 и 8 января.

С 29 декабря по 8 января автобус 108а «Псков – Вернявино» ходить не будет. Также до 8 января закрыт маршрут №124 «Палкино – Гоглово».

Движение автобуса №123 «Палкино – Псков через Бобъяково» организовано 30 и 31 декабря, 3 и 6 января по действующему расписанию дня недели, 8 января - по расписанию воскресенья.

Автобус №107 «Псков – Палкино» (экспресс) 1 января на маршрут не выйдет, а со 2 по 8 января будет курсировать по графику выходного дня.

В Псковском районе с 27 декабря по 9 января включительно действуют расписания каникулярных дней на маршрутах №№213/214 «Псков – Гверздонь – Верхолино (Середка) — Псков».

С 28 декабря по 9 января включительно закрыто движение на маршрутах № 218 «Псков -Карамышево», №245а «Псков - Лесные поляны», №219 а «Псков - Карамышево через Крякушу».

А с 29 декабря по 11 января включительно закрыто движение по маршрутам № 106а «Псков – Похвальщина – Рябово – Зайцево - Соловьи»; №200 «Псков – Соловьи - Лентьево».

Автобус № 122 «Псков - Шахницы» до 10 января будет ходить без заезда в Тямшу.

С 2 января по 15 января включительно действует расписание каникулярных дней на маршруте № 104 «Псков - Красные пруды».