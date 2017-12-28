0
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
12:42
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
11:41
До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области
09:39
Святыни Вышенского монастыря доставят в Великолукскую епархию
23:07
Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:05
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
19:51
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
Еще новости
Общество

Александр Кузнецов призвал псковских энергетиков «не дожидаться, пока на сайте губернатора появится жалоба»

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов призвал представителей «Псковэнерго» налаживать обратную связь с потребителями их услуг и с муниципальными образованиями, а также отработать регламент взаимодействия с местными энергетиками, а «не дожидаться, пока на сайте губернатора появится жалоба».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с посвященного прохождению отопительного сезона совещания, которое проходит сегодня, 28 декабря, в администрации региона, он отметил, что «зачастую население очень терпеливое: сидит и ждет» и добавил, что в результате некоторые будут «встречать Новый год при свечах».

«Каждый потребитель должен знать, что к нему идут на помощь», - отметил вице-губернатор и попросил, чтобы весь объем сил и средств «Псковэнерго» «был на должном уровне в новогодние праздники».

Представители компании заверили, что все для этого сделают. Андрей Кузьмин также сообщил, что за последнее время «Псковэнерго» 4 раза входила в режим повышенной готовности, один раз была в режиме особой готовности. В ряде районов обалсти, по его словам, был снежный циклон, там продолжаются работы по подключению потребителей, сегодня они должны завершиться. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
28 декабря 2017
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области
28 декабря 2017
До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области
Святыни Вышенского монастыря доставят в Великолукскую епархию
28 декабря 2017
Святыни Вышенского монастыря доставят в Великолукскую епархию
Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 декабря 2017
Этнонациональная ёлка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
27 декабря 2017
Псковские спасатели посмотрели видеобращение Владимира Путина, где он поздравил сотрудников МЧС с годовщиной
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
27 декабря 2017
Более 20 школьников из Пскова побывали на Кремлевской елке в Москве
Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление
27 декабря 2017
Для детей с нарушением интеллекта из Бобровского детского дома устроили новогоднее представление

Идет загрузка...