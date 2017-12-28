Александр Кузнецов призвал псковских энергетиков «не дожидаться, пока на сайте губернатора появится жалоба»

12:01, 28 декабря 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов призвал представителей «Псковэнерго» налаживать обратную связь с потребителями их услуг и с муниципальными образованиями, а также отработать регламент взаимодействия с местными энергетиками, а «не дожидаться, пока на сайте губернатора появится жалоба».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с посвященного прохождению отопительного сезона совещания, которое проходит сегодня, 28 декабря, в администрации региона, он отметил, что «зачастую население очень терпеливое: сидит и ждет» и добавил, что в результате некоторые будут «встречать Новый год при свечах».

«Каждый потребитель должен знать, что к нему идут на помощь», - отметил вице-губернатор и попросил, чтобы весь объем сил и средств «Псковэнерго» «был на должном уровне в новогодние праздники».

Представители компании заверили, что все для этого сделают. Андрей Кузьмин также сообщил, что за последнее время «Псковэнерго» 4 раза входила в режим повышенной готовности, один раз была в режиме особой готовности. В ряде районов обалсти, по его словам, был снежный циклон, там продолжаются работы по подключению потребителей, сегодня они должны завершиться.