Псковские студенты и преподаватели могут принять участие в конкурсе Центризбиркома

12:05, 28 декабря 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе, который объявил Центризбирком на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, участниками конкурса могут стать студенты и педагогические работники общеобразовательных организаций, вузов и ссузов. Конкурс проводится в трех номинациях:

· Творческий проект;

· Учебно-методическое пособие (для аспирантов, адъюнктов и педагогических работников);

· Электронный образовательный ресурс.

Конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и электронных носителях. Работы принимаются до 29 апреля 2018 года.

В номинации «Творческий проект» предполагается первая премия в размере 35 тысяч рублей, вторая премия в размере 30 тысяч рублей, третья премия в размере 15 тысяч рублей. В номинации «Учебно-методическое пособие» — первая премия в размере 60 тысяч рублей, вторая премия в размере 50 тысяч рублей, третья премия в размере 25 тысяч рублей. В номинации «Электронный образовательный ресурс» — первая премия в размере 90 тысяч рублей, вторая премия в размере 75 тысяч рублей, третья премия в размере 40 тысяч рублей.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ЦИК России или на сайте Избирательной комиссии Псковской области