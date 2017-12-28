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Экономика

В Псковской области проведут аудит предприятий ЖКХ, не выполняющих график погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов

В Псковской области проведут аудит районных предприятий ЖКХ, не выполняющих график погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов сегодня, 28 декабря, в ходе совещания, посвященного прохождению отопительного сезона в регионе.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он попросил Газпром и энергетиков, а также правоохранительные органы, присоединиться к этому аудиту. Рабочая группа по аудиту предприятий заработает с середины января 2018 года. По словам Александра Кузнецова, по итогам этой работы предложения будут направлены в адрес врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Отметим, что на сегодняшний день общая задолженность теплоснабжающих организаций региона перед поставщиками составляет 866 млн рублей. 

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