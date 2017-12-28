Андрей Агапов: Отопительный сезон в Псковской области проходит в штатном режиме

12:25, 28 декабря 2017, ПАИ

Отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, заявил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства Андрей Агапов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с посвященного прохождению отопительного сезона совещания, которое проходит сегодня, 28 декабря, в администрации региона. «На 28 суток имеется запас мазута, угля на 55 суток, дров на 38 суток. При этом запасы топлива в ряде муниципальных образований не до конца сформированы», - отметил Адрей Агапов.

По словам Андрея Агапова, с 29 декабря по 9 января в комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства будут организованы дежурства сотрудников, и в случае происшествий районы должны будут связываться с дежурным или звонить Андрею Агапову напрямую.

Он также сообщил, что с начала отопительного сезона в регионе были зафиксированы 54 аварийные ситуации, которые были оперативно устранены.

Начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров отметил, что в Пскове проработан вопрос бесперебойной работы всех коммунальных служб. «Все сбои и недочеты решаются в оперативном порядке и в сроки. Готовы в новогодние праздники работать без сбоев», - добавил он.

По мнению главы администрации Великих Лук Игоря Чевжика, новогодние и рождественские праздники пройдут в штатном режиме.

Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров сообщил, что сейчас проводится диагностика сетей и оборудования и никакие работы по врезкам и новым подключениям не выполняются.