Александр Кузнецов: Нормативный запас топлива должен быть обеспечен во всех районах области не только на новогодние праздники

12:38, 28 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области 23 муниципальных образования готовы к отопительному периоду. Об этом по результатам проверки доложил глава отдела Северо-Западного управления Ростехнадзора по Псковской области Виктор Фомченко в ходе совещания по проведению отопительного сезона, которое проходит в администрации Псковской области сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, администрация Порховского района устранила все замечания, сдала в эксплуатацию новую котельную в Хилово. Виктор Фомченко отметил, что запасов дров хватит на 45 суток, угля – на 157, пеллет – на 45. На новогодние праздники в ресурсоснабжающих организациях сформированы бригады и назначены дежурные.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил, что в Невельском районе котельная находится в режиме пусконаладки. «Ситуация в ЖКХ меняется, и это уже не лозунг, а реальные дела», - добавил Александр Кузнецов и поблагодарил Ростехнадзор за взаимодействие.

Глава Гдовского района Юрий Павлов доложил, что запасов топлива в муниципалитете хватает везде, кроме Смуравьево-2, но вчера в местную котельную были доставлены 140 кубометров дров, сегодня ожидается еще 200 кубометров. По словам заместителя губернатора Александра Кузнецова, запас дров в Смуравьево-2 на новогодние праздники будет обеспечен.

Александр Кузнецов подчеркнул, что нормативный запас топлива должен быть обеспечен во всех районах области не только на новогодние праздники, но и на ближайшую пару месяцев. Он также резюмировал, что все бригады, материально-технические ресурсы, графики дежурств должны быть также подготовлены.

Кроме того, вице-губернатор попросил глав районов на период новогодних праздников взять ситуацию с прохождением отопительного сезона на личный контроль, «чтобы ситуация финансового характера не переросла в технологические катаклизмы».

В своем докладе Виктор Фомченко также рассказал, что в Невельском районе все нарушения устранены, кроме деревни Чижевщина. По его словам, в деревне есть проблемы с запасами угля, поставщик его не подвозит из-за задолженности по оплате. Кроме того, в районе существует проблема с нехваткой дров: необходимо порядка 3 тыс. кубометров. Проблемы также наблюдаются с электроснабжением населенных пунктов, а взаимодействие с Единой дежурной диспетчерской службой и службой местных диспетчеров отсутствует.

«Как-то не позитивно», - заявил Александр Кузнецов и пообещал, что запас топлива будет поставляться не только в праздничные дни, но и до конца отопительного сезона. Кроме того, он попросил проанализировать причины сложившийся ситуации. Кузнецов подчеркнул, что с поставщиками дров было проведено совещание и после праздников планируется провести его повторно. По его словам, результатом планерок должна стать объединённая закупка топлива в масштабах области.