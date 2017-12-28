580 сотрудников МЧС будут дежурить в Псковской области в новогодние праздники

12:33, 28 декабря 2017, ПАИ

В рамках мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников в Псковской области проведено 156 обследований котельных и более 1000 профилактических мероприятий в местах пребывания детей. Об этом заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС, начальник управления гражданской защиты полковник Андрей Бардинов рассказал сегодня, 28 декабря, на совещании в администрации региона, посвященном прохождению отопительного сезона.

Андрей Бардинов также сообщил, что на объектах, где запланированы новогодние мероприятия, будут дежурить 39 подразделений МЧС. В общей же сложности в праздники будут дежурить более 580 человек личного состава.