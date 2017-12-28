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Общество

«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ

«Хочу вам пожелать того, что мы с вами приносим населению - тепла и уюта», - обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов к представителям ЖКХ муниципалитетов региона. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с совещания по проведению отопительного сезона, которое проходит в администрации Псковской области сегодня, 28 декабря.

По словам вице-губернатора, в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается накопленный системный кризис, который по большей степени вызван финансовым состоянием. Однако «не все так плохо», добавил он.

В заключении Александр Кузнецов выразил надежду, что лучшие практики в сфере ЖКХ будут продолжены, и  что в следующем году половина районов Псковской области сможет похвастаться своим опытом в привлечении инвестиций в коммунальное хозяйство. 

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