«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ

12:42, 28 декабря 2017, ПАИ

«Хочу вам пожелать того, что мы с вами приносим населению - тепла и уюта», - обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов к представителям ЖКХ муниципалитетов региона. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с совещания по проведению отопительного сезона, которое проходит в администрации Псковской области сегодня, 28 декабря.

По словам вице-губернатора, в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается накопленный системный кризис, который по большей степени вызван финансовым состоянием. Однако «не все так плохо», добавил он.

В заключении Александр Кузнецов выразил надежду, что лучшие практики в сфере ЖКХ будут продолжены, и что в следующем году половина районов Псковской области сможет похвастаться своим опытом в привлечении инвестиций в коммунальное хозяйство.