11 лет тюрьмы получил 31-летний житель Псковской области за заказ наркотиков через интернет

12:46, 28 декабря 2017, ПАИ

С 1 сентября 2016 года по 17 января текущего года 31-летний мужчина Псковской области, зарегистрировавшийся на запрещенном сайте, осуществлял заказы наркотиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданина обвиняют в совершении 9 фактов контрабанды, а именно - в перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС синтетических наркотических средств в крупном размере, и в 11 фактов покушений на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

Наркотические средства и психотропные вещества гражданин получал в международных почтовых отправлениях, которые были обнаружены в почтовых отделениях области и изъяты из незаконного оборота оперативниками УМВД России по Псковской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

Оплату обвиняемый осуществлял путем перевода денег через платежную систему с последующим направлением их на электронные кошельки продавца.

Псковский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя региона. Свою вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.