Волонтеров «золотого» возраста чествовали в псковском Красном Кресте

12:59, 28 декабря 2017, ПАИ

В Псковском Красном Кресте состоялась праздничная встреча, на которой чествовали волонтеров проекта «Помощь ради жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

В течение года добровольцы старшего возраста активно поддерживали деятельность Красного Креста, направленную на оказание помощи нуждающимся. Волонтеры разбирали и ремонтировали одежду, принесенную псковичами в «Банк вещей», помогали обеспечивать горячим питанием одиноких маломобильных подопечных проекта и навещали их с «визитами внимания».

Кроме того, пожилые добровольцы оказали содействие при проведении благотворительной акции «Детское дерево желаний – 2017» по сбору подарков и денежных пожертвований для их приобретения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Несколько дней волонтеры дежурили в ТК «ПИК -60» около новогодней елки, украшенной открытками с желаниями ребятишек, раздавали информационные листовки об акции, собирали подарки, денежные пожертвования в копилку Красного Креста.

В этом году торжественное мероприятие совпало с празднованием Нового года, поэтому для добровольцев было организовано праздничное чаепитие. После официального вручения благодарностей волонтеры «серебряного возраста» стали участниками веселой новогодней программы. Гостями мероприятия стали инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова и полицейская Снегурочка.

«Они помогли окунуться в новогоднюю сказку, в шутливой форме повторили с собравшимися основные права и обязанности всех участников дорожного движения и подарили всем собравшимся светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дорогах и не подвергать себя и окружающих опасности. После ухода гостей пожилые женщины с нескрываемым удовольствием участвовали в различных веселых конкурсах, пели новогодние песни, вспоминали стихи про зиму и Новый год. Одним из приятных моментов встречи стало вручение Дедом Морозом подарков от Красного Креста», - отметили в благотворительной организации.

Напомним, что праздничная встреча в Псковском Красном Кресте прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность и будущее» (Германия).