Дождь пройдёт в Псковской области 29 декабря
29 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от 0 до +5 градусов.
Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.