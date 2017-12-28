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Общество

Комплексную схему организации дорожного движения разработают в пяти райцентрах Псковской области

Комплексная схема организации дорожного движения будет разработана в Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове и Печорах в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Информация об этом прозвучала 27 декабря на рабочем совещании под председательством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова с представителями Государственного комитета Псковской области по транспорту, Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, глав администраций районов и городских округов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор призвал участников совещания ответственно подойти к выполнению работы, чтобы создать «работоспособный документ», избежать неоправданных расходов и направить средства на мероприятия, которые максимально эффективно удовлетворят нужды конкретного района. «Наша цель — безусловное исполнение поручения президента России в обозначенные сроки», — еще раз подчеркнул Александр Кузнецов.

Разработкой документа займется рабочая группа. Первое заседание состоится сразу после рождественских праздников, в январе.

Работа над схемой включает в себя сбор информации о существующей транспортной ситуации, анализ перспектив развития городской среды, разработку предложений по развитию улично-дорожной сети. Среди предложений могут быть введение одностороннего движения, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочивание парковок и другие мероприятия.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили актуальные вопросы, касающиеся разработки схемы организации дорожного движения и рассмотрели отдельные аспекты на примере города Пскова, и наметили дальнейшие шаги совместной работы.

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