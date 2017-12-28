Псковские депутаты утвердили новый тариф на вывоз мусора

13:26, 28 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили новый тариф на вывоз мусора в размере 2,58 рубля. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 5-й сессии городского парламента. Отметим, что вывоз мусора входит в содержание и ремонт. Плата по строке увеличилась не только за счёт нового тарифа на вывоз мусора, но и в результате удорожания содержания лифтового хозяйства, кроме того, сборы повысятся в связи с увеличением с 1 января МРОТ, которое потребует от управляющих компаний повышения зарплат.

Напомним, 5-я очередная сессия Псковской городской Думы началась вчера, 27 декабря. Однако депутаты не смогли договориться по вопросу о тарифе на вывоз мусора, и приняли решение прервать обсуждение и продолжить заседание 28 декабря. К этому моменту народные избранники подготовили серию предложений. Одно из них касалось платы за уборку придомовой территории: её предлагалось не поднимать и с этим предложением согласились большинство парламентариев.

При этом заместитель главы Пскова Елена Полонская отметила, что с девятиэтажного дома ежемесячно собирают порядка 9 тысяч рублей на эти цели. По её подсчётам, при таком тарифе дворник, убирающий три двора, должен получать около 25 тысяч рублей, но на деле его средняя зарплата - 15 тысяч рублей, а остальные деньги остаются у управляющих компаний.

Ещё одна инициатива, которую озвучили депутаты – снизить предложенный администрацией средний для города тариф на вывоз мусора в размере 2,58 за квадратный метр до 1,95 рубля. Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответ отметил, что если снизить плату за вывоз мусор, то самое большое сокращение сборов произойдёт в домах без удобств, которые управляющие компании и так не хотят брать. Он предложил принять дифференцированный тариф для разного типа домов, оставив для тех, которые без удобств, плату в 2 рубля 58 копеек. «Чем меньше дом соберёт денег, тем меньше он интересен для управляющей компании», - ещё раз заметил Александр Братчиков.

Депутат Константин Болотин спросил у директора компании «АСПО» Андрея Лукьянова, готов ли он пойти на снижение стоимости. Тот ответил отрицательно.

«В таком случае 53 копейки лягут на плечи управляющих компаний», - констатировал Константин Болотин.

Парламентарий Олег Брячак отметил, что конкуренции на рынке вывоза мусора нет и это плохо. «Елена Полонская сегодня сказала крылатую фразу: муниципальные предприятия - это руки города. У нас есть Комбинат благоустройства и давайте общими усилиями создадим конкурента», - предложил он.

Также в ходе сессии отмечалось, что если тариф будет снижен до 1 рубля 95 копеек, то финансовая нагрузка ляжет на управляющие компании, которые начнут экономить на всём, а, соответственно, качество их услуг упадёт.

Депутат Дмитрий Барабанов предложил вернуться к вопросу о создании структуры, которая смогла бы влиять на управляющие компании, поскольку многие из них демонстрируют хамское отношение к жильцам. Он напомнил историю, рассказанную Еленой Полонской, о том, как руководство УК «ТЕЗиС» выставило жильцов, попросивших финансового отчёта. «А тариф да, принимать нужно», - добавил народный избранник.

Александр Братчиков подсчитал, что если тариф будет дифференцированным, что минимальная плата – для домов со всеми удобствами – составит 1,95 рубля, а для домов без удобств останется на уровне 2,58 рубля.

Иван Цецерский отметил, что компания «АСПО» не дала люфта управляющим компаниям для проведения собраний жильцов, на которых они должны были бы утвердить новый тариф.

Дмитрий Барабанов напомнил, что депутаты избирателям обещали закрыть полигон ТБО. «За всё в жизни надо платить, теперь мы платим за то, что город будет более экологичным. Жители требовали закрыть свалку – свалка закрыта, теперь надо за это платить», - заявил он.

В итоге предложение о дифференцированном тарифе набрало всего 8 голосов, таким образом был утверждён тариф в 2 рубля 58 копеек для всех типов домов.

Решение городской Думы распространяется на муниципальный жилой фонд, в основном, на дома, относящиеся к МУП «Жилище». Как пояснялось на сессии, коммерческие управляющие компании смогут менять тарифы, ориентируясь на утверждённые гордумой цифры.