Капитан баржи «Вамбала» перевозил пассажиров по Псковскому озеру с нарушениями требований безопасности

13:39, 28 декабря 2017, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области вынес приговор местному жителю, который перевозил пассажиров с нарушениями требований безопастности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, капитан баржи «Вамбала» осуществил на Псковском озере перевозку 13 пассажиров, из них 2 несовершеннолетних, без наличия на судне спасательных жилетов. Также перед поездкой с пассажирами он не провел соответствующий инструктаж.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.