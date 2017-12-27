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Культура

Псковские солисты выступили в Кремле в составе сводного детского хора

Юные солисты из Псковской области приняли участие в концерте сводного детского хора России, который состоялся 27 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, выступление открыло череду мероприятий, посвященных Десятилетию детства, утвержденному Указом президента РФ.

На концерте выступили порядка 600 талантливых детей почти из всех регионов России. В составе сводного детского хора были учащиеся детской музыкальной школы (ДМШ) №2 города Пскова Анастасия Егорова, Дарья Михайлова, Екатерина Алексеева;  ДМШ № 1 города Пскова Карина Колесникова и ДМШ №1 города Великие Луки Алина Жолобова. Напомним, что в этом году Алина Жолобова стала одним из победителей конкурса солистов, который проходил в августе-сентябре в Артеке. Она получила статус солиста детского хора и возможность быть приглашенной на самые важные концерты страны.

В сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны России со сцены Кремлевского дворца прозвучали произведения «С чего начинается Родина», «Зимняя сказка», «Кабы не было зимы», «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце». За дирижерским пультом был создатель коллектива, маэстро Валерий Гергиев.

Отметим, поездка детей из Псковской области на концерт организована при поддержке администрации региона.

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