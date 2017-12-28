Название федеральной трассы в Псковской области изменится с 1 января

14:29, 28 декабря 2017, ПАИ

1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Как сообщается на сайте Росавтодора, изменения коснулись федеральной трассы в Псковской области.

Так, учётный номер автомобильной дороги должен включать в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр с порядковым номером. M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Именно поэтому изменения ждут дороги М-18 «Кола» и М-20 «Псков» (с нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт – Петербург – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией).

Буквой Р обозначаются автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры РФ; А — автодороги федерального или регионального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

До 31 декабря привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора в разделе «Автомобилистам».