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Общество

Псковский центр «Системы-112» присоединился к благотворительной акции Почты России «Дерево Добра»

Псковский Центр обработки вызовов «Системы-112» принял участие в акции «Почты России» «Дерево Добра» и подарил полугодовую подписку на периодические издания Павскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения «Почты России».

«Приближаются новогодние праздники, время поздравлений и подарков, мы хотели бы присоединиться к благотворительной акции и порадовать тех, кто действительно очень нуждается в помощи и внимании», - подчеркнул руководитель Центра обработки вызовов «Системы-112» Вячеслав Пан.

В 2018 году пожилые люди, проживающие в Павском доме-интернате, смогут регулярно получать и читать газеты «Курьеръ. Псков-Великие Луки» и «Порховский вестник».

«Я хотел бы поблагодарить всех участников акции «Дерево Добра», оформивших в 2017 году благотворительную подписку на периодические издания в адрес социально-незащищенных слоев населения, которые больше всего нуждаются в заботе и помощи», - подчеркнул директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Напомним, что Псковский центр обработки вызовов «Системы-112» начал свою работу в сентябре 2017 года, создание Центра позволило сократить среднее время реагирования экстренных служб на чрезвычайные происшествия в Псковской области.

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