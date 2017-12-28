10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове

16:27, 28 декабря 2017, ПАИ

В Спасо-Преображенском Мирожском монастыре в Пскове поселились 10 белок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в канцелярии монастыря.

Собеседник ПАИ рассказал, что животных привёз один из туристов из Ленинградской области. Ранее он приезжал в монастырь и увидел, что на территории растёт много деревьев, в связи с чем решил её «облагородить белками», так как сам их разводит. Среди «монастырских» белок есть женские и мужские особи, так что возможно их размножение.

«Они украшают и утешают. Ну, и детишки радуются», - отметили в монастыре.

Для туристов и паломников организована продажа орехов по символической цене. Это сделано потому, что белки выведены в домашних условиях и не могут есть всё подряд, как дикие.

Отметим, животные уже заселены в специальные домики на деревьях, участие в установке которых принимал представитель группы «Промышленный альпинизм в Пскове и области». «Высоко на дереве надо было закрепить этот домик, потом на веревке я поднимал белку, подставлял стык в стык выход из переноски к входу в домик, ждал, пока белка заселится, и только после этого спускался. И так 10 раз. Две белки отказались от переселения и сбежали, буду молиться, чтоб вернулись», - рассказал альпинист в группе в Facebook.