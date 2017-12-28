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Общество

Иван Цецерский поздравил коллектив дома ветеранов с наступающим Новым годом

Глава Пскова, председатель попечительского совета дома ветеранов Иван Цецерский 28 декабря поздравил ветеранов города с наступающим Новым годом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководитель города пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил памятные открытки и подарки к празднику.

Также глава Пскова рассказал ветеранам об итогах уходящего года и поделился планами муниципалитета на ближайшие годы.

Председатель псковского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов присоединился к поздравлениям, выразив признательность городским властям за то внимание, которое уделяется ветеранам и ветеранским организациям. 

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