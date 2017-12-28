Почти тысячу нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр

17:45, 28 декабря 2017, ПАИ

За 11 месяцев текущего года сотрудники управления Росреестра Псковской области провели 1 тыс. 732 проверки соблюдения требований земельного законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по результатам проверок выявлены 927 нарушений земельного законодательства, возбуждены 442 дела об административных правонарушениях, выданы 1 тыс. 79 предписаний об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены 322 человека, на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 3 млн 279,2 тысяч рублей, уплачены – 2 млн 212 тысяч рублей.

Также сотрудники управления за 11 месяцев приняли 140 тыс. 530 заявлений о проведении учетно-регистрационных действий и совершили 143 тыс. 241 учетно-регистрационных действий. 241 тыс. 538 раз они выдавали информацию из единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, были проведены 52 экспертизы документации объектов землеустройства.

В пресс-службе отметили, что деятельность управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области в текущем году была направлена на реализацию федеральных законов, указов президента Российской Федерации, приказов Министерства экономического развития Российской Федерации и Росреестра, плана работы управления на этот год, других организационно-распорядительных документов в установленной сфере деятельности.