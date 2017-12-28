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Общество

Новогоднее обращение Путина покажут с учетом часовых поясов

31 декабря в новогоднюю ночь обращение президента РФ Владимира Путина будут транслировать за пять минут до получи во всех часовых поясах страны. Как пишет газета «Известия», в прошлом году речь Главы государства показывали со сдвигами в соответствии с часовыми поясами - за час до или после наступления Нового года.

По словам представителей «Первого канала», телеканалы вещают по «орбитам», в которые входят два или три часовых пояса, поэтому в некоторых субъектах страны поздравление Путина выходило со смещением. Например, в рамках одной «орбиты» в Москве пробивают куранты ровно в 0:00, Калининграде — в 23:00, а в Самаре — в 1:00.

В этом году 31 декабря «Первый канал» и ВГТРК адаптировали телевещание с учетом местного времени и без каких-либо сдвигов.

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