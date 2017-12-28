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Общество

8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров

Завершилась переброска восьми вертолетов Ка-52 с завода изготовителя на аэродром Остров в Псковской области для укомплектования вновь сформированного полка армейской авиации Западного военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Все пилоты авиаполка прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.

После окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателя. Пилоты выполнят контрольные полеты, после чего в январе 2018 года Ка-52 будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области.

Ка-52 «Аллигатор» - российский многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолёт, представляющий собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула». При создании вертолёта было использовано до 85% узлов и агрегатов Ка-50, что не только упрощает организацию его серийного производства, но и облегчает его освоение лётными частями. Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днём и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.

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