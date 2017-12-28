Великолучанин обокрал машины и слил бензин в Новосокольниках

16:11, 28 декабря 2017, ПАИ

В Новосокольниках полиция по «горячим следам» задержала великолучанина, подозреваемого в совершении ряда преступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 26 декабря в Новосокольниках один из жильцов дома по улице Речной сообщил в полицию о незнакомце, который сливал бензин из припаркованного автомобиля. Полицейские задержали на месте происшествия 21-летнего безработного, ранее судимого жителя Великих Лук с канистрами бензина. Его доставили для разбирательства в МО МВД России «Новосокольнический».

Выяснилось, что этот молодой человек попросил приятелей подвезти его на их машине в Новосокольники, и утром 27 декабря в полицию от граждан поступили заявления о кражах из двух машин, стоявших на улицах Речной и Тихмянова. Так, из ВАЗ-21213 злоумышленник путем подбора ключа похитил автомагнитолу, набор ключей и зарядное устройство для аккумулятора. В ВАЗ-2107 он вскрыл капот и украл аккумулятор.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, молодой человек подозревается в совершении преступлений на территории Великих Лук. Ведется следствие.