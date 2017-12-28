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Общество

Роуминг по России будет отменен в 2018 году

В первом полугодии 2018 года в России будет отменен роуминг.  Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Николая Никифорова.

«Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое», — сказал он.

По его словам, роуминг хотели упразднить еще в 2017 году, однако из-за масштаба работ это оказалось «физически невозможно». 

«Надеюсь, что во втором полугодии 2018 года каких-то серьезных вопросов уже не останется», — добавил Никифоров.

Напомним, что впервые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2) отменить роуминг по России этим летом.

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