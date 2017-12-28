Обучиться вождению грузовиков предлагает псковичам военный комиссариат

17:56, 28 декабря 2017, ПАИ

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района проводит набор граждан в ПОУ «Псковская объединенная техническая школа» ДОСААФ России на обучение вождению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В частности, псковичей приглашают обучиться на категории «С» (срок обучения 3 месяца), «Е» и «Д» (срок обучения 1,5 - 2 месяца). Обучение бесплатное. Пройти курсы могут граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу.

За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: Псков, улица Новаторов, 3а, 5 этаж, кабинет 508, с 9:00 до 17:00. Телефон 53 - 89- 51, 8-900-999-98-61.