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Общество

Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме

28 декабря в Перинатальный центр в Пскове подали электроэнергию по постоянной схеме, сообщил Псковскому агентству информации вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «Это существенный момент, потому что без этого нельзя давать полную нагрузку, подключать медицинское оборудование», - пояснил он.

Александр Кузнецов подтвердил, что сдача объекта запланирована на январь-февраль 2018 года. «Мы не собираемся ничего переносить», - подчеркнул он и отметил, что в январе планируется закончить строительно-монтажные работы, а  феврале - заниматься пуско-наладочными. «Пока все идет по графику», - заявил вице-губернатор.

Он добавил, что есть решаемые сложности технического характера по поставке оборудования, но не медицинского, а технологического – лифтового, части вентиляционного. 

На данный момент на объекте работает достаточное количество персонала – порядка 200 человек, это число планируется увеличить до 300 в зависимости от новых видов работ. Ход работ находится под личным контролем врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.

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