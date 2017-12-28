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Восемь лет тюрьмы получили жители Стругокрасненского района за продажу амфетамина

В Стругокрасненском районе восемь лет тюрьмы получили два местных жителя, которые были признаны виновными в незаконном приобретении и хранении, а также сбыте психотропных веществ в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подсудимые незаконно сбыли амфетамин в крупном размере. Позже их задержали сотрудники полиции. В квартире граждан стражи порядка также обнаружили партии психотропных и наркотических веществ.

В суде мужчина вину в инкриминируемых преступлениях признали полностью. Приговор вступил в законную силу.

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